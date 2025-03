Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni è stato trovato sabato mattina in un appartamento nel Comune di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano coordinati dalla Procura bergamasca. Il cadavere presenterebbe delle ferite alla testa compatibili con una aggressione. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

