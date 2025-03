In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, la Regione Lazio ha organizzato un grande convegno presso lo ‘Spazio Field’ di Palazzo Brancaccio, a Roma, dal titolo: “La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro”. L’evento ha visto la presenza, tra gli altri, della ministra per le pari opportunità Eugenia Roccella, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore alle pari opportunità della regione Simona Baldassarre. Nel corso della giornata è stato possibile mettere l’accento su temi di grande attualità, in particolar modo la violenza di genere, l’occupazione femminile, la parità salariale e la famiglia.

Il convegno ha rappresentato anche l’occasione per evidenziare i più recenti interventi promossi dalla Regione Lazio a sostegno delle donne: quasi 12 milioni di euro di fondi stanziati nel 2025 per le Pari opportunità; circa 5 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio, anche grazie al nuovo sistema informativo LARA, che consente di raccogliere informazioni sulla violenza maschile contro le donne e 350mila euro destinati al progetto “Impresa Rosa”, volto a incentivare l’adozione di sistemi di gestione conformi alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere nelle micro e piccole Imprese del Lazio.

Il parterre del convegno è stato quindi arricchito da donne di altissimo livello umano e professionale, tra cui la presidente della ‘Fondazione Artemisia’ Mariastella Giorlandino, la celebre attrice Anna Mazzamauro, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e altre importanti personalità. Ad allietare le tantissime persone accorse ad assistere all’evento anche la lettura di alcune poesie interpretate dalla voce di Pino Insegno e degli intermezzi musicali del ‘Roma Tre Orchestra Ensemble”.

