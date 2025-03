Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Roma, in occasione della festa delle donne, per chiedere parità, sicurezza e pace. A guidare il corteo partito da piazza Vittorio Emanuele direzione Circo Massimo, l’organizzazione “Non una di meno”. Sulla proposta del governo di rendere il femminicidio reato autonomo punito con l’ergastolo, Francesca, un’attivista, commenta: “Non ci piace perché si interviene sulla parte finale del processo. Come al solito la destra conosce solo la soluzione delle manette e della galera ma se non si interviene all’apice del fenomeno con interventi culturali nelle scuole, nei dibattiti pubblici non si risolve nulla. La premier – prosegue – è una donna sicuramente ma è altrettanto evidente che non riesce a riconoscere alcune cose come ad esempio il fatto che si fa chiamare al maschile”. “Non si fanno le proposte prima di una manifestazione – aggiunge Roberta, un’altra attivista – le nostre lotte sono quotidiane nelle scuole, nei consultori, negli ospedali. C’è tanto fare non ci fermiamo all’otto marzo. Il patriarcato esiste e sappiamo pure quali sono gli attacchi che ci vengono rivolti, gli stereotipi che vengono inventati per farci vivere con i sensi di colpa. Tutto questo per non farci guadagnare spazi e voglia di vivere”.

