Una marea transfemminista di migliaia di persone ha invaso le strade di Roma in un lungo corteo che da piazza Vittorio è arrivato fino al Circo Massimo, passando per il Colosseo. I tantissimi interventi che si sono susseguiti durante la marcia sono stati intervallati da musica, balli e flash mob. Tra questi, all’esterno del dipartimento delle politiche sociali del comune, in via Manzoni, le manifestanti hanno fatto tintinnare le chiavi di casa, a simboleggiare che neanche la propria abitazione è un luogo sicuro.

