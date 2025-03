Grande successo per il rientro in Italia di Nave Amerigo Vespucci, accolta a Trieste, dopo 20 mesi di navigazione, da oltre 45mila persone che hanno avuto l’occasione di visitare lo storico veliero e il “Villaggio IN Italia”. A Trieste, tappa che ha segnato l’inizio del Tour Mediterraneo dello storico veliero della Marina Militare, continua l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, l’iniziativa voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere in giro per il mondo le eccellenze del Made in Italy. Un’esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori. La prossima tappa italiana sarà a Venezia dal 27 al 31 marzo. “Ci aspettiamo un risultato in linea con quello che è stato il tour mondiale e abbiamo voluto il tour Mediterraneo proprio per i risultati eccezionali raggiunti con il giro del mondo. Abbiamo ritenuto che fosse importante la partecipazione degli italiani all’entusiasmo che c’è nel mondo nei confronti dell’Italia e degli italiani. Con il ministro Crosetto abbiamo studiato il percorso, abbiamo voluto queste 17 tappe, tantissime in pochissimi mesi. Un abbraccio che facciamo all’Italia per far comprendere agli italiani il simbolo dell’Amerigo Vespucci per far rivivere l’orgoglio italiano in ciascuno di noi“, ha detto Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi.

