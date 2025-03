Sul posto i carabinieri di Torino: la vittima, di origini cinesi, porta i segni di diverse coltellate

Ritrovato in un appartamento a Torino il cadavere di un uomo di mezza età che presenta ferite da arma da taglio. Sul posto i carabinieri di Torino. L’appartamento si trova in via Lauro Rossi, in Barriera di Milano.

Secondo quanto si apprende, gli investigatori indagano per omicidio. La vittima è di origini cinesi.

A dare l’allarme al 118 è stato il coinquilino, anche lui cittadino cinese. La vittima presenta diversi fendenti sul corpo provocati da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche la pm Barbara Barbera. Sono ora in corso i rilievi scientifici da parte degli specialisti dell’Arma. Il corpo è stato trovato nell’appartamento al primo piano della palazzina che conta tre piani: gli investigatori stanno sentendo diverse persone.

