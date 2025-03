Paura su un Frecciarossa diretto a Milano. In un vagone è stato scoperto un serpente, innocuo. Il rettile è stato intercettato questa mattina all’altezza della stazione centrale di Ancona e si è incuneato in un bocchettone dell’aria. Attimi di tensione per i passeggeri che sono stati fatti scendere dal treno durante l’intervento dei Carabinieri del Cites e Forestali di Ancona, dopo la chiamata della Polfer dorica. Non si tratta di un serpente selvatico salito sul vagone ma di una specie esotica innocua, nel dettaglio un ‘serpente del grano’, uscito con tutta probabilità dal bagaglio di un passeggero. Alla stazione centrale di Ancona i Carabinieri sono arrivati con tutta l’attrezzatura necessaria che però si è rivelata inutile perché, nel frattempo, il rettile si era infilato in una bocchetta di areazione che i tecnici delle Ferrovie non sono riusciti ad aprire. Dall’altra parte il convoglio aveva necessità di ripartire verso il capoluogo lombardo quindi i passeggeri sono stati trasferiti su un altro Frecciarossa. Il treno, con a bordo il serpente, è ripartito vuoto, verso Milano dove all’arrivo sarà smontato da tecnici per recuperare l’animale.

