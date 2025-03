Immagini d'archivio

Indaga la Digos

Questa mattina, il direttore dei lavori per la costruzione del nuovo museo della Shoah di Roma, in via Alessandro Torlonia, ha trovato alcuni escrementi e volantini pro-Palestina sui lucchetti del cancello sui cartelli di avviso lavori. Indaga la Digos della questura di Roma.

“Quanto scoperto al cantiere del museo della Shoah di Roma è un indegno atto di profanazione. Riaffiora un antisemitismo cieco e violento, che colpisce luoghi che dovrebbero far parte del nostro bagaglio culturale e umano. C’è grande preoccupazione. Serve una condanna ferma e unanime. Simili gesti non possono essere tollerati”, commenta la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

