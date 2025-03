(LaPresse) – Inizia il 21esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, colpito da una polmonite bilaterale. “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando”, si legge nell’ultimo bollettino diramato dalla Santa Sede in mattinata. Proseguono dunque le terapie per Bergoglio, che ieri presentava condizioni stazionarie e non aveva avuto alcun episodio di insufficienza respiratoria. Questa sera, sarà il cardinale Ángel Fernández Artime, Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a guidare il rosario per la salute di Papa Francesco che si reciterà alle 21 in Piazza San Pietro.

