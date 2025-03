Novità sulla morte della donna nelle conclusioni dei consulenti Cattaneo, Tambuzzi, Vanin e Leone

Nel caso di Liliana Resinovich la morte è sopraggiunta per omicidio. Lo stabilisce la super perizia sul corpo della vittima, visionata da LaPresse, secondo cui “non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”, ma gli elementi raccolti “convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria“, avvenuta attraverso “soffocazione esterna diretta, trova “una motivazione tecnica”. È quanto scrivono nelle loro conclusioni i consulenti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Stefano Vanin e Biagio Eugenio Leone. La donna è scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nella zona dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La donna è morta per asfissia causata da un mezzo meccanico e quindi anche per i sacchetti della spazzatura che aveva intorno alla testa al momento del suo ritrovamento.

“Morte avvenuta la mattina della scomparsa”

La morte di Liliana Resinovich è avvenuta “con elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021”: dagli accertamenti effettuati “non è emerso alcun elemento contrastante con questa ricostruzione che trova conferma nelle evidenze ambientali, naturalistiche, anatomopatologiche e medico legali”, si legge ancora nella super perizia. “È molto probabile” per i super consulenti che il corpo della donna “sia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato trovato”, una tesi suffragata “dalle evidenze scientifiche e dall’assenza di elementi significativi di permanenza in altro luogo”.

Nuovi esami dna per cercare terze persone

Nel corso della super perizia sono emersi “elementi piliferi” su indumenti, i sacchetti che avvolgevano la testa di Liliana Resinovich e dai peli pubici della vittima che “suggeriscono approfondimenti genetici” con “tecnologie di sequenziamento ultramassivo (Ngs) nell’ottica della ricerca di terze persone coinvolte“.

La Next Generation Sequencing (Ngs) è un metodo di sequenziamento del dna che ha la capacità di processare milioni di frammenti ed è considerato al momento il metodo di analisi del dna con il più basso tasso di errore per base. Servono, inoltre, anche approfondimenti in merito agli elementi relativi alle indagini genetiche già effettuate e per “le formazioni pilifere già precedentemente campionate dalla polizia scientifica”.

