Tensioni all’istituto Rossellini di Roma tra forze dell’ordine e studenti che hanno contestato la partecipazione del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia a un convegno sulle Foibe. Presenza “inopportuna” secondo gli studenti che hanno prima bloccato l’ingresso della scuola al senatore e poi, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, hanno provato a fare irruzione durante il convegno.

Dopo slogan e urla contro il fascismo, il senatore Menia si è alzato dal tavolo della presidenza della conferenza per affrontare gli studenti: “Entrate dentro – gli ha urlato dalla porta di ingresso – venite, ascoltate e poi verificate se dico cose sbagliate”. Nel frattempo gli studenti rimasti fuori dall’istituto hanno provato a entrare scavalcando le mura presidiate da polizia e carabinieri.

Gli studenti contestano “la presenza di un politico, per di più di destra” all’interno delle scuole. Dopo circa due ore di dibattito Roberto Menia è poi uscito in macchina da un’uscita secondaria mentre il presidio era ancora in corso. Durante la contestazione gli studenti hanno rilanciato l’appuntamento del 4 aprile in occasione dello sciopero generale proclamato da tutte le organizzazioni studentesche.

