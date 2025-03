Proiettato video sugli ultimi attimi di vita della ragazza: la madre gira lo sguardo

È iniziata a Bologna la seconda udienza del processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, nel Reggiano, scomparsa nella primavera del 2021 e ritrovata senza vita un anno e mezzo dopo. In aula sono presenti la madre e il padre della giovane, entrambi nelle gabbie dell’aula ed entrambi condannati all’ergastolo per l’omicidio, lo zio e i cugini della 18enne. In aula è stato proiettato un video che ricostruisce i momenti precedenti la scomparsa e poi la morte della ragazza.

In aula è stato proiettato un video che ricostruisce i momenti precedenti la sua morte. Il padre della giovane, presente in aula, ha osservato il filmato, attraverso le grate della gabbia in cui si trova, mentre la madre, seduta a fianco dell’avvocato, ha tenuto lo sguardo altrove la testa abbassata, rivolta in un’altra direzione. Anche i cugini e lo zio della 18enne sono presenti in aula.

