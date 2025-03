In 22 si sono costituiti parte civile nel processo che sull'Isola vede sette società casearie accusate di contraffazione del formaggio

La Sardegna è anche terra di formaggi. E 22 pastori dell’Isola si sono schierati in difesa del vero Fiore sardo Dop.

I pastori si sono infatti costituiti parte civile nel procedimento penale contro i rappresentanti legali di sette società casearie sarde, accusati di contraffazione della denominazione di origine del celebre formaggio ovino.

Secondo la procura alcune produzioni di Fiore Sardo sarebbero state realizzate in violazione delle regole previste dal disciplinare. L’indagine, avviata nel 2022, riguarda le produzioni tra dicembre 2021 e marzo 2022. In quel periodo, la Guardia di Finanza aveva sequestrato oltre 270 tonnellate di formaggio, per un valore di 1,6 milioni di euro, nell’ambito delle attività di tutela del made in Italy.

“I miei assistiti sono pastori storici, produttori di Fiore Sardo da generazioni, che lavorano il formaggio nei loro opifici aziendali – spiega l’avvocato Efisio Arbau – hanno investito tempo e risorse per valorizzare il loro prodotto, promuovendo la Dop a livello internazionale come il formaggio dei pastori per eccellenza, realizzato con latte appena munto in azienda”.

Il giudice ha ammesso sei testimoni richiesti dalle parti civili, tra cui cinque pastori-produttori e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Si attende una decisione sulla richiesta di un esperimento giudiziale per verificare se le analisi che hanno portato all’accusa siano state influenzate dalla pratica della “scottatura”. Il processo proseguirà il 7 novembre con l’audizione dei testimoni del pubblico ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata