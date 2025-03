Centinaia di persone per l'ultimo saluto all'attrice e regista morta a 71 anni

Ha fatto il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti, a Roma, il feretro di Eleonora Giorgi, sulle note del brano dei Pink Floyd ‘Wish You Were Here’. Centinaia di persone hanno affollato Piazza del Popolo per dare l’ultimo saluto all’attrice e regista romana, morta a 71 anni a causa di un tumore.

