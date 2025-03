Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da venti giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Secondo l’aggiornamento mattutino sulle sue condizioni di salute della sala stampa vaticana, il Pontefice “ha riposato bene nella notte, e si è svegliato poco dopo le otto”. Bergoglio, che nella notte dovrebbe aver ripreso la ventilazione meccanica non invasiva, è rimasto stabile nella giornata di martedì e non ha avuto nuove crisi respiratorie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata