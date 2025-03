Ai domiciliari anche il suo ex compagno Davide Lacerenza. Sono accusati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e Davide Lacerenza, suo ex compagno, sono agli arresti domiciliari. I due sono accusati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini su Stefania Nobile e Davide Lacerenza

La Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Milano sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Nobile e Lacerenza. Le forze dell’ordine hanno anche sottoposto a sequestro il noto locale notturno “La Gintoneria” di via Napo Torriani.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Milano, è emerso che l’imprenditore milanese, con il concorso della ex compagna Nobile e di un collaboratore, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, offrisse alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nell’attività commerciale. Le indagini sono partite da segnalazioni per operazioni sospette per l’approfondimento di ipotesi di riciclaggio. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria sta sottoponendo a sequestro un equivalente di oltre 900mila euro, somma ritenuta provento dell’autoriciclaggio.

