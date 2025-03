Secondo la tesi del difensore, Raciti sarebbe morto per le ferite causate da una manovra errata di un Range Rover della Polizia

L’avvocato difensore di Antonino Speziale, Giuseppe Lipera, ha chiesto alla corte d’Appello di Catania la revisione del processo che ha condannato in via definitiva il suo assistito, all’epoca dei fatti minorenne, a otto anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale dell’ispettore Filippo Raciti, morto durante gli scontri fra polizia e ultras del Catania durante il derby con il Palermo il 2 febbraio 2007. Secondo la tesi del difensore, Raciti sarebbe morto per le ferite causate da una manovra errata di un Range Rover della Polizia. Questo avrebbero detto due testimoni in un’intervista televisiva rilasciata all’allora Iena Ismaele La Vardera, oggi deputato regionale in Sicilia. Una tesi già discussa e accantonata nei tre gradi di giudizio.

