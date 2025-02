Scritte con insulti al preside Andrea Di Mario e alla polizia sono apparse sui muri del liceo classico ‘Carducci’ di Milano. Diverse le scritte con cui ignoti hanno tappezzato le pareti esterne dell’istituto rivolte al dirigente scolastico e alle forze di polizia, tra “Acab” e “13 12”, rispettivamente acronimo e sigla numerica per l’espressione “All Cops Are Bastards”.

“Non ce ne frega un c… della diffida”, “Metti le telecamere”, “Sarà sempre peggio” e “Vediamo come ridipingi” alcune delle scritte rivolte al preside, apostrofato con pesanti insulti per quello che viene definito il “caso felpe”. Il dirigente, con una circolare inviata ieri, aveva infatti diffidato gli studenti che, come ogni anno, avevano organizzato l’acquisto di felpe personalizzate con il nome della scuola, associandolo alla sigla 13 12, cioè ‘All Cops Are Bastards’, per “uso improprio del nome dell’Istituto”.

