Il comunicato della Santa Sede: "Ha dormito bene"

“Il Papa è stabile” rispetto all’aggiornamento medico diffuso ieri sera. Questa mattina Bergoglio “si è svegliato, è in poltrona, ha fatto colazione, segue la terapia prescritta e svolge ulteriori analisi” i cui risultati potrebbero uscire stasera. Lo si apprende da fonti vaticane in merito alle condizioni di Papa Francesco, al 14esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Il Papa, inoltre, è sempre aiutato dall’ossigeno e, per quanto riguarda l’umore “resta buono”. “Il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando” aveva riferito stamattina il Vaticano.

Bergoglio: “Cuore dei religiosi non può stare sotto chiave”

Quelle dei sacerdoti e delle religiose “saranno vocazioni realizzate e felici se si lasciano plasmare dalla Grazia e lavorano sulla propria umanità originale e unica perché diventi consapevole e armoniosa”. Lo scrive Papa Francesco nella prefazione ‘Vocazioni Felici. Integrare orientamento sessuale, affetti e relazioni’ di Chiara D’Urbano scritto per il Gruppo Editoriale San Paolo. Nel testo Bergoglio sottolinea come non siano “speciali ‘migliori’ degli altri”. Il Papa, nel testo pubblicato su La Stampa, evidenzia che sono integrati preti e religiose capaci di “riconoscere e benedire il ‘cuore'” mentre “non integrate sono le persone critiche che hanno messo il cuore sotto chiave o sperimentano il vuoto della loro vocazione e allora cercano altro”. Il testo è stato scritto dal Papa il 6 gennaio

