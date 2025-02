“La politica deve ancora dare una risposta alle vittime e ai loro cari: perché non sono stati inviati soccorsi?”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante un incontro con i giornalisti a margine della veglia di preghiera a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, organizzata in occasione del secondo anniversario della tragedia in cui morirono 94 migranti, tra cui 35 minorenni. Alla commemorazione hanno preso parte, tra gli altri, anche i parlamentari del PD Nicola Irto e Nico Stumpo, l’eurodeputato Sandro Ruotolo e il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio. “Essere qui anche quest’anno è stato un gesto doveroso – ha sottolineato Schlein – per ricordare i 94 morti, sostenere le famiglie colpite e chiedere, con loro, verità e giustizia. Continuiamo a porre la stessa domanda che da due anni rimane senza risposta: perché non sono stati inviati mezzi adeguati per soccorrere l’imbarcazione? Perché la Guardia Costiera non è intervenuta?”. Schlein ha poi ricordato l’inchiesta giudiziaria in corso, sottolineando che l’accertamento delle responsabilità spetta alla magistratura, ma ribadendo la necessità di una risposta politica alle vittime e ai loro familiari. Nel corso della serata, la segretaria del PD ha incontrato alcuni superstiti e i loro parenti, che hanno chiesto sostegno per ottenere i ricongiungimenti familiari promessi dal governo Meloni. “Continueremo a insistere – ha assicurato – affinché si faccia piena luce su questa tragedia e affinché le promesse vengano mantenute”.

