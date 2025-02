L'esposto per favoreggiamento presentato da una vittima delle torture del generale libico

Sono stati inviati dalla procura di Roma al Tribunale dei Ministri gli atti della denuncia per favoreggiamento nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, presentata lo scorso 3 febbraio da Lam Magok Biel Ruei, testimone e vittima delle torture del comandante della polizia giudiziaria libica Osama Almasri. I membri del governo italiano sono stati denunciati per aver scarcerato Almasri e averlo rimpatriato in Libia con volo di Stato, dopo il suo arresto a Torino.

