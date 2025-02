Si scioglie il corteo di Roma in ricordo di Valerio Verbano, ucciso nella Capitale il 22 febbraio 1980. All’altezza della palestra popolare del Tufello, intitolata proprio al militante comunista, i manifestanti hanno dedicato un ultimo momento di raccoglimento accendendo torce e ricordando Verbano. Dal tetto della palestra è stato quindi calato uno striscione pro Palestina: “Mai antisemiti, sempre antisionisti”. I partecipanti sono quindi confluiti verso il concerto organizzato in via di monte Ruggero.

