I carabinieri del Nas di Pescara hanno sottoposto a sequestro un B&B abusivamente allestito al piano terra in una ex sartoria. In particolare, si trattava di un immobile classificato nella categoria catastale ‘C3’ che identifica laboratori ed officine in cui gli artigiani operano, lavorando e trasformando prodotti semilavorati in beni finiti da destinare alla vendita: rientrano in questa categoria, ad esempio, i laboratori di artigiani come fabbri, falegnami, calzolai e vetrai, ma anche i locali adibiti ad attività di carattere artigianale come, ad esempio, la riparazione di autoveicoli condotta da carrozziere ed elettrauto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata