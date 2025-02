Il nipote del governatore della Calabria era precipitato dall'ultimo piano dell'abitazione di famiglia

Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, è morto nella notte. Il 30enne, studente in Psicologia e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ieri sera è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra all’ultimo piano dell’abitazione di famiglia. Era ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza. Inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita.

Meloni: “Profondo cordoglio per tragica scomparsa Francesco Occhiuto”

“Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari”. Così su X la premier Giorgia Meloni.

