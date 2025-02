“Chiunque utilizzi qualunque simbolo per commettere atti di violenza compie un atto inverecondo, nel caso della stella di David compie anche qualcosa di empio perchè è un simbolo che rappresenta un’identità profonda e che è indiscutibilmente lontano da qualsiasi forma di sopraffazione da parte di qualche imbecille”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli commenta in conferenza stampa l’irruzione, da parte di ignoti, all’interno del liceo Manara di Roma dove, la notte scorsa, sono stati vandalizzati i locali dell’istituto, affissi manifesti contro gli antifascisti e disegnato stelle di David sui muri. “Gli estremismi esistono in ogni parte del mondo, il modo migliore di intervenire è raccontare la verità”, ha spiegato Giuli che ha aggiunto: “Stiamo parlando di un liceo quindi l’unica cosa da fare è garantire l’accesso alla verità storica ai giovani, scoraggiando qualsiasi forma di strumentalizzazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata