Tensioni all’esterno del Politecnico di Torino, dove un gruppo di studenti ha protestato contro la presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2024-2025. Gli studenti si sono divisi in due gruppi. Il primo è rimasto all’interno del cortile del Politecnico e ha srotolato un grande striscione dal tetto sopra l’Aula Magna ‘Giovanni Agnelli’, con su scritto “Tajani non sei il benvenuto. Fuori la guerra dall’Università“. Un secondo gruppo ha raggiunto l’ingresso del Politecnico su Corso Castelfidardo ed è stato bloccato dall’intervento della polizia che ha chiuso gli ingressi. Gli studenti hanno protestato contro il sostegno delle università italiane, e in particolare del Politecnico di Torino, all’industria bellica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata