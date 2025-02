Rifiuti interrati nelle campagne di Fragagnano, in provincia di Taranto. Proseguono le indagini dei Carabinieri del NOE che hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di nove persone nelle province di Bari, Taranto, Trani/Barletta, Brindisi, Caserta, Napoli, Avellino, Cosenza, Matera, Campobasso, Viterbo e Potenza ritenute responsabili di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, impedimento al controllo e gestione illecita di rifiuti. Sequestrati beni mobili e immobili per circa 1.000.000,00 di euro. L’indagine è iniziata nel giugno del 2023 interessando diverse regioni del territorio nazionale. I miliari del reparto speciale dell’Arma hanno rinvenuto un terreno agricolo in agro di Fragagnano (TA) utilizzato per l’illecito smaltimento. Le operazioni di scavo hanno permesso di trovare, a una profondità di circa 5 metri, svariate tonnellate di rifiuti (scarti di lavorazione industriale e scari derivanti dalle operazioni di recupero della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani), della medesima tipologia di quelli già sequestrati nel corso dell’indagine, anche questi ultimi provenienti, come documentato da alcune etichettature presenti sui rifiuti stessi, da alcune zone della Campania. L’area di circa. 10000 mq è stata sottoposta a sequestro, in attesa della caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti e degli esiti delle analisi sul suolo, che saranno effettuate allo scopo di verificarne l’eventuale inquinamento.

