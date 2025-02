Valeria Bartolucci potrebbe andare in una struttura sanitaria nei prossimi giorni per problemi clinici e psicologici

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per la morte di Pierina Paganelli a Rimini, potrebbe essere ricoverata in una struttura sanitaria nei prossimi giorni.

La notizia data durante la puntata di Ore 14 su Rai 2

La notizia è stata riferita dalla criminologa Roberta Bruzzone, consulente dello stesso Dassilva, in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante.“Valeria – ha detto Bruzzone – è stata ‘tritata’ da un anno e mezzo di pressione mediatica, oggi è una donna in serissime difficoltà, stiamo valutando, in accordo con il suo legale, un ricovero in una struttura psichiatrica, non ci sta piacendo per niente la sua tenuta clinica e psicologica in questa fase.

Bruzzone: “La moglie di Dassilva a rischio di vita”

Questa donna rischia di non superare i prossimi giorni. Temo per la sua vita, che compia gesti autolesionistici. Oggi è una persona provata a livello psichiatrico che deve essere messa in condizione di tutelare se stessa”. “E’ un momento drammatico – ha aggiunto Bruzzone – riteniamo Valeria a rischio di vita. Un ricovero potrebbe metterla in una condizione di maggiore serenità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata