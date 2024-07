Pierina Paganelli e Louis Dassilva (screenshot da Rai3)

Il 34enne senegalese avrebbe commesso il delitto per evitare che l'anziana scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi

È stato arrestato nelle prime ore del mattino di martedì 16 luglio Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni brutalmente uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione a Rimini con 29 coltellate. L’arresto del 34enne senegalese è stato effettuato dalla sezione omicidi della squadra mobile di Rimini. Il presunto omicida abitava nello stesso complesso immobiliare della vittima, in via del Ciclamino. L’ordinanza di custodia cautelare è stata richiesta dal pm della procura di Rimini, Daniele Paci, al Gip. Dassilva sarebbe l’amante di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, che sarà nelle prossime ore ascoltata in questura. Sarebbe proprio la relazione extraconiugale tra i due, secondo gli inquirenti, il possibile movente del delitto, che sarebbe stato commesso per evitare che la donna la scoprisse.

