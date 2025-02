Il fatto è avvenuto in casa. Presenti i genitori che sono immediatamente intervenuti

Un neonato di soli 15 giorni è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un trauma cranico. Dalle prime informazioni, il piccolo sarebbe stato morso dal cane di famiglia.

Neonato morso da un cane a Firenze, cosa è accaduto

Il fatto è accaduto poco dopo le 13 in un’abitazione in via Franchetti, nel quartiere di Novoli. Coinvolto anche un 24enne che è stato soccorso e portato in codice giallo all’ospedale di Careggi.

Nel momento in cui il cane ha morso il neonato, in casa erano presenti i genitori che sono immediatamente intervenuti. E’ stata la madre a portare il piccolo all’ospedale pediatrico. Nell’abitazione sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per le indagini.

