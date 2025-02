Dopo il rientro del piccolo: "Spero che faccia una vita normale come gli altri bambini"

“Mi viene da piangere, non vedo l’ora di abbracciare questa madre e questo bimbo. E’ stata una lunga attesa ma è finita bene. Mi auguro che Ethan si ambienti subito in famiglia, vada all’asilo nido e faccia una vita normale come tutti gli altri bambini”. Queste le parole di Luciana Aiello, nonna di Ethan, al rientro del nipote a Napoli.

