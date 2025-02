Fermato un 38enne indiano. Gli abusi davanti ai figli

Costringeva la moglie stargli accanto legata a un polso, alla presenza dei figli minori. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, un 38enne di origini indiane è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano. A lanciare l’allarme una persona che aveva segnalato dei presunti maltrattamenti. I militari hanno così effettuato un accesso presso l’abitazione della coppia, constatando che la donna – 37enne anche lei di origini indiane – era costretta a stare accanto al marito legata a un polso, davanti ai figli. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Mantova dove le è stato riscontrato uno ‘schiacciamento al polso destro’ giudicato guaribile in 5 giorni. Il marito è stato invece tratto in arresto su disposizione del pm e condotto in carcere

