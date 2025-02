Il sottosegretario alla Giustizia con delega alla Polizia Penitenziaria Andrea Delmastro oggi in aula per l’ultima udienza del “caso Cospito”. Il politico di Fratelli d’Italia è a processo per rivelazione di segreti d’ufficio per aver, nel gennaio 2023, comunicato a Giovanni Donzelli, esoponente del suo stesso partito, informazioni del Nic (Nucleo investigativo centrale) della Penitenziaria circa i contenuti di alcuni colloqui tra l’anarchico Alfredo Cospito e altri detenuti al 41bis nel carcere di Sassari.

Il deputato Donzelli le utilizzò durante un suo intervento nell’aula della Camera facendo scoppiare il caso politico e giudiziario. Oggi la sentenza di primo grado. Il sottosegretario si è detto nei giorni scorsi certo che non si dimetterà dall’incarico di governo in caso di condanna.

