Si sono svolti giovedì mattina nel Duomo di Acerra, in provincia di Napoli, i funerali della piccola Giulia, la bimba di nove mesi morta in seguito all’attacco del pitbull di famiglia mentre dormiva in casa con il padre. La cerimonia si è svolta in forma strettamente riservata come chiesto dalla famiglia. Tanta commozione nel Paese. All’esterno della chiesa lanciati in aria decine di palloncini bianchi e rosa.

