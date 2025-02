“Per oggi il messaggio è di tranquillità, comunque siamo preparati a ogni evenienza”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in merito allo sciame sismico che sta colpendo l’area nei Campi Flegrei da sabato. “Abbiamo lavorato in questi mesi con la protezione civile nazionale e regionale per fare un lavoro di prevenzione, per spiegare a tutti i cittadini dove andare in caso di problemi seri, dove sono i centri di raccolta – ha aggiunto il governatore della Campania, regione ospite della prossima edizione del Salone – Abbiamo lavorato per mettere in guardia i cittadini da eventuali pericoli, ora è evidente che la situazione crea tensione. Dobbiamo attenerci alle valutazioni scientifiche e alle relazioni dell’Istituto grandi rischi che non ci segnalano particolari emergenze. Credo che abbiamo messo tutta l’attenzione necessaria , dal livello nazionale a regionale ai comuni interessati per seguire in maniera corretta l’evoluzione della situazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata