I colleghi l'hanno ricordata con un lungo post sull'account social dell'emittente

“Ilaria Iacoboni, la nostra amica di Radio Capital, se n’è andata. La ragazza del sud con venti anni di radio nelle vene, innamorata del giornalismo, autrice e conduttrice, non c’è più. Stamattina si è spenta a 49 anni, a Roma. L’ha uccisa un tumore. Lei è stata una colonna della redazione negli ultimi anni.

Il ricordo dei colleghi di Radio Capital

Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, portava allegria in redazione”. Ricorda Edoardo Buffoni, direttore di Capital sul sito di Repubblica e sull’account Facebook di Radio Capital: “Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza – sottolinea Buffoni – insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi”.

