Nuova azione del collettivo contro obiettivi italiani: rivendicazione su Telegram

Ancora un attacco hacker a siti governativi e militari italiani rivendicato dal gruppo filorusso NoName057(16), che su Telegram ha rivendicato l’attacco parlando di “punizione per l’Italia con missili DDoS”. Colpiti dall’attacco i siti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Guardia di Finanza oltre ad alcuni sottodomini del sito dell’Interno e della Finanza, mentre sono risultati irraggiungibili per alcuni minuti quelli dell’Aeronautica militare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella giornata di ieri lo stesso gruppo di hacker filorussi ha rivendicato un attacco contro siti di banche e aziende di trasporto, riconducendo le ragioni alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul paragone tra Russia e Terzo Reich.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata