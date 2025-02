“Sono attento. Ho grande rispetto delle competenze scientifiche messe in campo. Ci dicono che non c’è quella preoccupazione tale da poter immaginare qualcosa di catastrofico. Il fenomeno è monitorato ventiquattr’ore su ventiquattro“. Lo ha dichiarato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, nel corso del punto stampa svoltosi all’esterno della struttura che ospita la Protezione civile puteolana, in merito alle nuove scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. “I cittadini stiano tranquilli”, ha aggiunto il primo cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata