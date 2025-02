Nuove scosse di terremoto sono state registrate dall’Osservatorio vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. Una scossa è stata filmata in diretta da un videomaker de LaPresse. Molti residenti hanno trascorso la notte in auto e preferiscono rimanere in strada anziché fare rientro nelle proprie abitazioni, nonostante le rassicurazioni delle autorità e degli esperti. “Così è davvero difficile. Le scosse sono continue, preferiamo rimanere per strada”, sostengono i cittadini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata