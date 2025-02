I controlli ai varchi di accesso in prossimità del teatro Ariston, per assistere alla quarta serata di Sanremo 2025, sono aumentati significativamente, dopo che un attore di Striscia la Notizia è riuscito a introdurre un coltello nella zona rossa del Festival. A seguito della denuncia del tg satirico, i controlli delle forze dell’ordine e della vigilanza privata sono diventati capillari, creando anche lunghe code ai varchi: zaini e borse vengo aperti e controllati, come le giacche e gli oggetti nelle tasche dei vestiti sono passati ai metal detector.

