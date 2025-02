Un frame del video

Il cadavere di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle ancora non è stato ritrovato e sono in corso ricerche anche con l'ausilio di droni

In un video diffuso dai carabinieri di Milano che indagano sulla morte di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas viene ripreso uscire di casa la notte del 25 gennaio, rientrare con un borsone vuoto portato a mano, uscire di nuovo a mani vuote per spostare la Fiat Punto fuori dalla propria abitazione e trascinare infine il borsone nell’auto e adagiarlo sul sedile posteriore.

Il video, agli atti dell’inchiesta della pm Alessia Menegazzo per omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere, mostra infine l’auto accendersi e partire in quella che sembrerebbe una curva a U per fare rientro nel box. Il cadavere della donna ancora non è stato ritrovato e sono in corso ricerche anche con l’ausilio di droni.

Le immagini

