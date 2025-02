Presidio davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro le recenti dichiarazioni di Donald Trump di trasferire la maggior parte della popolazione della Striscia di Gaza fuori dal territorio e la proposta di una gestione statunitense della ricostruzione al termine del conflitto tra Israele e Hamas. “La Palestina non è in vendita” è lo slogan della manifestazione, che si legge anche sugli striscioni esposti dalla decina di presenti, appartenenti a vari gruppi e movimenti pro Palestina. Cartelloni anche contro l’atteggiamento degli Stati Uniti “Non siete i padroni del mondo”.

