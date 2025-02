(LaPresse) A Parma, fermato per un controllo, un pregiudicato ha investito due vigili in via Massimo D’Azeglio. Fondamentale l’intervento dell’autista di un autobus che ha messo il mezzo di traverso, sbarrando la strada all’auto e permettendo di arrestare l’uomo.

