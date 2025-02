Il femminicidio in un'abitazione a Rufina. L'uomo è in gravi condizioni dopo essersi lanciato dalla finestra

Avrebbe ucciso la convivente e poi cercato di suicidarsi, lanciandosi dalla finestra. È successo nelle prime ore di oggi a Rufina, comune della provincia di Firenze. I carabinieri della compagnia di Pontassieve sono intervenuti questa mattina, su richiesta dei sanitari del 118, in un’abitazione: una donna è stata trovata senza vita mentre il convivente, dai primi accertamenti, sembrerebbe essersi lanciato da una finestra. Al momento l’uomo è in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale di Careggi. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata