“E’ il settimo volo diretto giornaliero che abbiamo sul nord America, fa parte della strategia di connessioni intercontinentali su Napoli. Un ulteriore passo in avanti per l’internazionalizzazione della città”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nel corso della presentazione della nuova rotta di Air Canada con volo diretto da Capodichino per Montreal.

“Un’occasione eccezionale, l’occasione per avere Napoli al centro del mondo. Il nostro motto come compagnia aerea è quello di portare il Canada in Italia e l’Italia in Canada, in questo caso l’orgoglio è di portare questa parte dell’Italia”, spiega Stefano Casaregola, general manager per l’Italia di Air Canada, che aggiunge: “Il primo volo è il 17 maggio, con una frequenza sono previste per quattro volte settimanali all’orario migliore possibile: alle 11 di mattina, con la possibilità di connettersi ad altre destinazioni sia in Canada che negli Stati Uniti”.

