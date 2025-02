Oltre cento persone presenti al presidio convocato da sindacati e lavoratori della Barry Callebaut di Verbania questo pomeriggio. L’azienda belga di cioccolato ha comunicato mesi fa l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Intra, a Verbania, mettendo a rischio oltre 150 famiglie: da allora si sono susseguiti tavoli con il Ministero e la Regione e da una decina di giorni è partita la contrattazione tra azienda e sindacati per l’avvio ufficiale della procedura di licenziamento. I rappresentanti sindacali della Cisl e i lavoratori hanno ritenuto “irricevibili” le proposte dell’azienda, considerate anche inferiori rispetto alle proposte fatte da Barry Callebaut in occasione di altre chiusure. Per questo da lunedì 3 febbaio i lavoratori hanno stoppato la produzione nello stabilimento fino a data da destinarsi. Sugli striscioni in piazza si vede una bara disegnata, con accanto la scritta ‘dignità degli operai’. Domani dovrebbe riprendere la contrattazione tra sindacato e rappresentanti dell’azienda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata