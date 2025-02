In Val d’Aosta, a Gressoney-La-Trinité, uno snowboarder free rider in difficoltà è stato recuperato mercoledì pomeriggio intorno alle 16:30 dal Soccorso Alpino Valdostano. L’uomo, di nazionalità italiana, era finito in un canalone ed è stato recuperato impiegando un verricello. Le sue condizioni sono buone e non è stato necessario intervento sanitario.

