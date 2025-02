Foto dall'archivio

Si tratta di un promoter di origini peruviane di 36 anni

Era stato arrestato al mattino e messo agli arresti domiciliari per aver stuprato una ragazza immagine di 20 anni, nei pressi della discoteca ‘El Taboo’ al Tiburtino, ma la sera, secondo quanto apprende LaPresse, è evaso ed ha violentato un’altra ragazza che aveva conosciuto nel locale da ballo ‘Rum 26’ nel quartiere Eur a Roma.

Augusto Coesar Martinez Sanchez, cittadino peruviano di 36 anni, conosciuto nelle discoteche romane come promoter e impresario di ragazze immagine, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere.

L’ultima violenza, sulla quale gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, sarebbe avvenuta mentre il promoter doveva restare agli arresti domiciliari in attesa che gli venisse applicato il braccialetto elettronico per il controllo a distanza. Poche ore prima, gli investigatori del distretto di polizia di Primavalle gli avevano notificato l’ordinanza di custodia cautelare, ai domiciliari, per una violenza sessuale commessa la notte tra l’11 e il 12 ottobre del 2024.

