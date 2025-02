Foto dall'archivio

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Upgsp della questura di Napoli, del commissariato di Scampia e della Squadra mobile

Due persone sono state uccise in un agguato avvenuto in strada in II traversa via Janfolla, quartiere Miano, nella zona nord di Napoli. Si tratta di un 34enne e un 32enne, entrambi pluripregiudicati. L’agguato è avvenuto intorno alle 18.15. I due erano a bordo di uno scooter quando sono stati avvicinati da due persone a loro volta a bordo di uno scooter, che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco.

Il 32enne F.A. è morto sul colpo, mentre il 32enne S.A. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upgsp della questura di Napoli, del commissariato di Scampia e della Squadra mobile.

