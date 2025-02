Migliaia di persone hanno protestato nel centro di Los Angeles contro le deportazioni di massa di migranti programmate dal presidente Donald Trump. La manifestazione è stata organizzata dal movimento nazionale ‘Day Without Immigrants’. Nel primo pomeriggio, alcuni manifestanti si sono riuniti nella zona di Santa Ana, per poi tornare in una zona a ridosso delle autostrade vicino al centro, dove è proseguita la manifestazione.

